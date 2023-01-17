Воспитанник дагестанской школы борьбы провел на турнире 5 боев и всех своих противников одолел досрочно.
Рамазанову 27 лет, он также является бронзовым призером чемпионата Европы 2022 года в составе сборной Болгарии.
Борец вольного стиля Рамазан Рамазанов одержал победу на чемпионате Беларуси.
Воспитанник дагестанской школы борьбы провел на турнире 5 боев и всех своих противников одолел досрочно.
Рамазанову 27 лет, он также является бронзовым призером чемпионата Европы 2022 года в составе сборной Болгарии.
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