ЗАМАНА - «Динамо» и «Легион» сыграют в товарищеском матче

«Динамо» и «Легион» сыграют в товарищеском матче

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16 января, 2023. Понедельник 11:19
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«Динамо» и «Легион» сыграют в товарищеском матче

Махачкалинские клубы «Динамо» и «Легион» проведут 16 января товарищескую игру в рамках подготовки к возобновлению регулярных чемпионатов.

«Динамо» и «Легион» сыграют в товарищеском матче

Матч состоится на резервном поле «Анжи-Арены, начало в 15:00.

Вход для желающих свободный.

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