Матч состоится на резервном поле «Анжи-Арены, начало в 15:00.
Вход для желающих свободный.
Махачкалинские клубы «Динамо» и «Легион» проведут 16 января товарищескую игру в рамках подготовки к возобновлению регулярных чемпионатов.
Матч состоится на резервном поле «Анжи-Арены, начало в 15:00.
Вход для желающих свободный.
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