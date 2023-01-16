ЗАМАНА - Умар Нурмагомедов планирует получить звание чемпиона в 2024 году

Умар Нурмагомедов планирует получить звание чемпиона в 2024 году

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16 января, 2023. Понедельник 08:23
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Умар Нурмагомедов планирует получить звание чемпиона в 2024 году

Умар Нурмагомедов заявил, что в 2024 году обязательно получит звание чемпиона. Такое заявление от него поступило после успеха в бою с бразильцем Раони Барселосом на турнире UFC Вегас 67.

Умар Нурмагомедов планирует получить звание чемпиона в 2024 году

«Будет хорошо, если по итогам 2023 года у меня будет 4 сражения. 3 или 4. Думаю, в 2024 году я обязательно стану чемпионом», – заявил дагестанец на пресс-конференции. Нурмагомедов одержал 4-ю победу из четырех возможных в американском промоушене, в его багаже в общем уже 16 побед.

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