ЗАМАНА - В Дербентском районе состоялся турнир по дзюдо памяти Магомеда Нурбагандова

В Дербентском районе состоялся турнир по дзюдо памяти Магомеда Нурбагандова

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11 января, 2023. Среда 10:51
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В Дербентском районе состоялся турнир по дзюдо памяти Магомеда Нурбагандова

В селе Чинар Дербентского района состоялось открытое первенство по дзюдо среди школьников памяти Героя РФ Магомеда Нурбагандова.

В Дербентском районе состоялся турнир по дзюдо памяти Магомеда Нурбагандова

В открытии мероприятия поучаствовали отец депутат ГосДумы Нурбаганд Нурбагандов, депутат НС региона Фирудин Раджабов, руководитель Дербентского района Мавсум Рагимов, глава Федерации дзюдо Дагестана Ирасхан Джафаров и другие.

Фирудин Раджабов выступил с приветственным адресом от спикера дагестанского парламента Заура Аскендерова:

"Слова Магомеда “Работайте, братья" облетели не только нашу страну, но и весь мир. Его пример верности долгу и присяге вдохновляет сотрудников правоохранительных структур, воинов и бойцов, которые стоят на страже порядка и безопасности нашей страны. Такие люди, как Магомед, из жизни не уходят, они в жизни остаются. Наши юноши должны воспитываться на их примере. Я убежден, что память о Магомеде Нурбагандове у нас сохранится навсегда", — зачитал слова Аскендерова Раджабов.

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