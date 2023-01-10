В махачкалинском «Динамо» появился новый вратарь

Давид является воспитанником академии казанского «Рубина». В 16 лет он подписал договор с нижнекамским «Нефтехимиком», в 17 лет – с «Рубином». Тренировался с основной казанской командой, а также играл за молодежную.

До перехода в махачкалинский клуб «Динамо» Волк числился в «Балтике». За калининградский клуб в прошлом сезоне сыграл 2 матча в Первой лиге. Еще 11 игр на счету футболиста в этом сезоне за молодежную команду «Балтики» во 2-й лиге.

В «Динамо» юноша перешел на правах свободного агента. Он будет играть за клуб под номером 27.