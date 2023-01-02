Около 2000 медалей завоевали дагестанские спортсмены в 2022 году

Из общего числа полученных наград 617 – золото, 552 серебра и 804 бронзы. Из-за международных спортивных ограничений республиканские спортсмены в полной мере не могли выступать на важных турнирах за рубежом. Тем не менее они привезли домой 4 золотые и бронзовые медали, выступая на чемпионатах и первенствах Европы и мира по самбо и всестилевому каратэ. За ушедший год подготовлено 737 спортсменов-разрядников, из них 616 кандидатов в мастера спорта России, 93 мастера спорта страны, 6 мастеров спорта страны международного класса, 7 заслуженных мастеров спорта страны, 13 заслуженных тренеров РФ.