В первый день турнира первые места взяли спортсмены Ислам Базарганов (57 кг), Джабраил Гаджиев (74 кг) и Осман Нурмагомедов (97 кг).
Чемпионат в Баку продолжается.
Три воспитанника дагестанской школы борьбы выиграли золото на Чемпионате Азербайджана.
В первый день турнира первые места взяли спортсмены Ислам Базарганов (57 кг), Джабраил Гаджиев (74 кг) и Осман Нурмагомедов (97 кг).
Чемпионат в Баку продолжается.
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