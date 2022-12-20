ЗАМАНА - «Динамо» исключило еще одного футболиста

«Динамо» исключило еще одного футболиста

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20 декабря, 2022. Вторник 13:10
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«Динамо» исключило еще одного футболиста

Махачкалинский клуб «Динамо» завершил сотрудничество с нападающим Арсеном Вагидовым по обоюдному согласию сторон.

«Динамо» исключило еще одного футболиста

Вагидов участвовал в 29 играх и забил 4 гола.

Стоит отметить, что накануне махачкалинская команда также рассталась с футболистами Хасбулатом Хамхоевым, Шамилем Гасановым и Джамалом Дибиргаджиевым.

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