Вагидов участвовал в 29 играх и забил 4 гола.
Стоит отметить, что накануне махачкалинская команда также рассталась с футболистами Хасбулатом Хамхоевым, Шамилем Гасановым и Джамалом Дибиргаджиевым.
Махачкалинский клуб «Динамо» завершил сотрудничество с нападающим Арсеном Вагидовым по обоюдному согласию сторон.
Вагидов участвовал в 29 играх и забил 4 гола.
Стоит отметить, что накануне махачкалинская команда также рассталась с футболистами Хасбулатом Хамхоевым, Шамилем Гасановым и Джамалом Дибиргаджиевым.
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