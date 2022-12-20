Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир рассказал, что постоянно вспоминает о жизни в России. Он играл в РПЛ с 2007 по 2018 годы.

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир рассказал, что постоянно вспоминает о жизни в России. Он играл в РПЛ с 2007 по 2018 годы.

Австралиец женился на россиянке и принял православие. Люк подчеркивает, что до сих пор немного чувствует себя русским. «В «Динамо» я провел прекрасные годы. Постоянно вспоминаю о жизни в России. Так что я до сих пор немного русский. И по-прежнему люблю русскую кухню», — цитирует слова футболиста сайт Sport24.