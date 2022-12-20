ЗАМАНА - Футболист Люк Уилкшир: Постоянно вспоминаю о жизни в России

Футболист Люк Уилкшир: Постоянно вспоминаю о жизни в России

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20 декабря, 2022. Вторник 11:21
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Футболист Люк Уилкшир: Постоянно вспоминаю о жизни в России
Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир рассказал, что постоянно вспоминает о жизни в России. Он играл в РПЛ с 2007 по 2018 годы.
Футболист Люк Уилкшир: Постоянно вспоминаю о жизни в России

Австралиец женился на россиянке и принял православие. Люк подчеркивает, что до сих пор немного чувствует себя русским. «В «Динамо» я провел прекрасные годы. Постоянно вспоминаю о жизни в России. Так что я до сих пор немного русский. И по-прежнему люблю русскую кухню», — цитирует слова футболиста сайт Sport24.

 

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