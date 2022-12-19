ЗАМАНА - Из махачкалинского клуба «Динамо» за нарушения из состава исключены три футболиста

Из махачкалинского клуба «Динамо» за нарушения из состава исключены три футболиста

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19 декабря, 2022. Понедельник 11:10
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Из махачкалинского клуба «Динамо» за нарушения из состава исключены три футболиста

Махачкалинский клуб «Динамо» покинули 3 футболиста основы: это вратарь Хасбулат Хамхоев, защитник Шамиль Гасанов и нападающий Джамал Дибиргаджиев.

Из махачкалинского клуба «Динамо» за нарушения из состава исключены три футболиста

«По сумме нарушений и на основе снижения профессиональных требований этих игроков к себе было принято решение о расставании с ними», – информирует президент клуба Гаджи Гаджиев.

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