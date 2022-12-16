Глава Дагестана: «Нынешнее “Динамо” – подлинно народная команда»

Глава Дагестана встретился с футболистами и тренерским штабом.

«Мы будем искать новые возможности для развития клуба, хотим позаимствовать опыт топовых клубов, в том числе в вопросах привлечения внебюджетных средств. У нас в Дагестане стартует несколько больших проектов – планируем завести в регион крупных инвесторов, которые могут быть заинтересованы, в том числе, в поддержке команды. Я у московского “Динамо” на игровых футболках насчитал восемь лейблов крупных компаний. Нам надо стремиться к этому. Мы сможем привлечь спонсоров, только если они увидят результаты. Потому что спонсору тоже, если он порядочный человек, за эти средства придется отчитываться. Будет результат – будет поддержка. Тренерский штаб мы поддерживаем, но, конечно, на следующий год придет время давать какие-то отчеты. Если мы выходим на футбольное поле с мыслью: “Как сыграем – так сыграем”, то это не пойдет. Мы должны людям давать результат. Я и вы все, включая Гаджи Муслимовича Гаджиева, мы несем ответственность. Важно это понимать», – высказался Меликов.

Перед «Динамо» ставятся амбициозные цели. Первую половину сезона они завершили в середине турнирной таблицы. Учитывая, что команда молодая, новичок лиги, такой промежуточный результат можно назвать неплохим.

Сегодняшнее «Динамо» – подлинно народная команда, отмечает руководитель республики.

«В школе клуба “Динамо” занимаются детишки с 6 лет, которые могут впоследствии подняться сначала в молодежную команду, в “Динамо-2”, а затем и дальше – в основную команду, в другие топ-клубы России, в клубы европейских чемпионатов. Мы хотим, чтобы этот лифт в Дагестане полноценно заработал. Потому что у дагестанцев на самом деле мало таких возможностей. И за “Динамо”, как клуб, который дает такую возможность, люди всегда будут переживать по-настоящему».