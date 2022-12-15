ЗАМАНА - Дагестанцы встретили в аэропорту спортсмена Магомеда Анкалаева

Дагестанцы встретили в аэропорту спортсмена Магомеда Анкалаева

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15 декабря, 2022. Четверг 11:10
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Дагестанцы встретили в аэропорту спортсмена Магомеда Анкалаева

Спортсмен Магомед Анкалаев поздней ночью прилетел в Дагестан из Лас-Вегаса. 

Дагестанцы встретили в аэропорту спортсмена Магомеда Анкалаева

Дагестанец в бою с поляком Яном Блаховичем сделал все возможное для победы, но завладеть чемпионским поясом не удалось из-за предвзятого судейства. Встречали спортсмена многочисленные болельщики. Поддержать бойца и его тренера Сухраба Магомедова также прибыл глава Минспорта Дагестана Сажид Сажидов.  «Конечно, обидно, когда тебя засуживают, но я уверен, что ты забудешь о случившемся уже завтра и будешь смотреть только вперед. Идти в этом направлении и проливать пот нужно хотя бы ради тех людей, которые тебя окружают и переживают. Мы все верим, что этот пояс обязательно ты привезешь в Дагестан», — высказался Сажидов

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