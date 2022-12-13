В спортивном мероприятии поучаствовало более 400 человек из более чем 50 субъектов страны.
Третьими призерами соревнований в составе сборной Дагестана стали Ислам Хаметов в весе до 66 кг и Вацилов Давудов в категории до 100 кг.
Две бронзовые медали выиграли дзюдоисты из Дагестана на состоявшемся в Калининграде Кубке России, информирует пресс-служба Минспорта региона.
В спортивном мероприятии поучаствовало более 400 человек из более чем 50 субъектов страны.
Третьими призерами соревнований в составе сборной Дагестана стали Ислам Хаметов в весе до 66 кг и Вацилов Давудов в категории до 100 кг.
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