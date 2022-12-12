ЗАМАНА - Дагестанский спортсмен Муслим Гаджимагомедов одержал победу на вечере профбокса в Абу-Даби

Дагестанский спортсмен Муслим Гаджимагомедов одержал победу на вечере профбокса в Абу-Даби

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12 декабря, 2022. Понедельник 11:46
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Дагестанский спортсмен Муслим Гаджимагомедов одержал победу на вечере профбокса в Абу-Даби

Россиянин Муслим Гаджимагомедов одержал победу на профессиональном ринге в Абу-Даби. 

Дагестанский спортсмен Муслим Гаджимагомедов одержал победу на вечере профбокса в Абу-Даби

Боксер из Дагестана на турнире, который состоялся в Абу-Даби в рамках международного боксёрского форума, победил испанского спортсмена Энмануэля Рейеса. Гаджимагомедов вырвал победу единогласным судейским решением.  Стоит заметить, что он без каких-либо проблем выступал под флагом России.

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