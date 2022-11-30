ЗАМАНА - Штангист Бувайсар Белиев одержал победу на турнире в Беларуси

Штангист Бувайсар Белиев одержал победу на турнире в Беларуси

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30 ноября, 2022. Среда 11:51
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Штангист Бувайсар Белиев одержал победу на турнире в Беларуси

Бувайсар Белиев выиграл золотую медаль на Международном турнире, который состоялся в белорусском городе Могилеве, информирует пресс-служба Министерства спорта региона.

Штангист Бувайсар Белиев одержал победу на турнире в Беларуси

На соревнования в Беларусь воспитанник дагестанской школы тяжелой атлетики поехал в составе юношеской российской сборной.

Белиев стал лучшим среди участников весовой категории до 61 кг. Его результат в сумме двоеборья (рывок и толчок) – 209 кг.

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