На соревнования в Беларусь воспитанник дагестанской школы тяжелой атлетики поехал в составе юношеской российской сборной.
Белиев стал лучшим среди участников весовой категории до 61 кг. Его результат в сумме двоеборья (рывок и толчок) – 209 кг.
Бувайсар Белиев выиграл золотую медаль на Международном турнире, который состоялся в белорусском городе Могилеве, информирует пресс-служба Министерства спорта региона.
На соревнования в Беларусь воспитанник дагестанской школы тяжелой атлетики поехал в составе юношеской российской сборной.
Белиев стал лучшим среди участников весовой категории до 61 кг. Его результат в сумме двоеборья (рывок и толчок) – 209 кг.
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