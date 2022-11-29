ЗАМАНА - Глава Дагестана: «Вы берете своим азартом, дерзостью, эмоциями»

Глава Дагестана: «Вы берете своим азартом, дерзостью, эмоциями»

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29 ноября, 2022. Вторник 14:50
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Глава Дагестана: «Вы берете своим азартом, дерзостью, эмоциями» Глава Дагестана: «Вы берете своим азартом, дерзостью, эмоциями» Глава Дагестана: «Вы берете своим азартом, дерзостью, эмоциями»

«Вы берете своим азартом, дерзостью, эмоциями», – заявил Сергей Меликов, добавив, что у футбольного клуба Махачкалы «Динамо» отличные перспективы.

Глава Дагестана: «Вы берете своим азартом, дерзостью, эмоциями»

Руководитель Дагестана на встрече с футболистами и руководством клуба озвучил, что команда и дальше будет получать поддержку, в том числе будут обеспечиваться комфортные условия для домашних матчей. Определены и ключевые цели: в этом сезоне необходимо постараться попасть в восьмёрку, а в следующем – принять участие в стыковых матчах и бороться за Кубок России.

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