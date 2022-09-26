Сборная Дагестана – серебряный призер Фестиваля культуры и спорта народов Юга России

Сборная Дагестана выиграла 2 место в общекомандном зачете 12-го Фестиваля культуры и спорта народов Юга России в Грозном, информирует пресс-служба Минспорта республики.

Лидировали на фестивале хозяева, 3 место заняла команда Краснодарского края. В общем участие в соревнованиях по 12 видам программы фестиваля приняли жители из 14 субъектов СКФО, ЮФО, а также из Абхазии, ДНР и ЛНР.

Дагестанцы продемонстрировали такие результаты: 2 место – в армрестлинге, борьбе на поясах, перетягивании каната, поднятии тяжестей; 4 место – в городошном спорте, стрельбе из лука, силовом двоеборье; 5 место – в гиревом спорте, легкой атлетике, мини-футболе; 6 место – в переносе тяжестей; 9 место – в шахматах.