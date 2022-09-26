Матч прошел со счётом 0:0.
Дагестанцы имели несколько хороших шансов для гола, но в завершающей стадии атак игроки команды проявили неточность.
Махачкалинцы заняли 6 строчку турнирной таблицы. В активе у них 18 очков.
Махачкалинский клуб «Динамо» в домашнем матче сыграл вничью с московской «Родиной» в игре 11-го тура Первой лиги.
Матч прошел со счётом 0:0.
Дагестанцы имели несколько хороших шансов для гола, но в завершающей стадии атак игроки команды проявили неточность.
Махачкалинцы заняли 6 строчку турнирной таблицы. В активе у них 18 очков.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..