В товарищеской игре «МЮ» с командой «Болтон» победили первые со счетом 6:0. Дагестанец в матче совершил голевую передачу.
Недавно Амир Ибрагимов поучаствовал в своем первом официальном матче за команду «МЮ» до 18 лет.
14-летний Амир Ибрагимов дебютировал за команду «Манчестер Юнайтед» до 21 года.
В товарищеской игре «МЮ» с командой «Болтон» победили первые со счетом 6:0. Дагестанец в матче совершил голевую передачу.
Недавно Амир Ибрагимов поучаствовал в своем первом официальном матче за команду «МЮ» до 18 лет.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..