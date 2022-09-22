ЗАМАНА - Дагестанец дебютировал за команду «Манчестер Юнайтед» до 21 года

Дагестанец дебютировал за команду «Манчестер Юнайтед» до 21 года

Автор
22 сентября, 2022. Четверг 13:26
|||
Дагестанец дебютировал за команду «Манчестер Юнайтед» до 21 года

14-летний Амир Ибрагимов дебютировал за команду «Манчестер Юнайтед» до 21 года.

Дагестанец дебютировал за команду «Манчестер Юнайтед» до 21 года
Спорт

В товарищеской игре «МЮ» с командой «Болтон» победили первые со счетом 6:0. Дагестанец в матче совершил голевую передачу.

Недавно Амир Ибрагимов поучаствовал в своем первом официальном матче за команду «МЮ» до 18 лет.

Прочитано 20 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top