Бронзу девушка взяла в «личном зачете».
Прогресс спортсменки отмечают многие эксперты. За 2 последних года Анацкая из второй сотни рейтинга смогла выйти в пятёрку лучших. Два месяца назад дагестанка была второй на чемпионате России по американскому крикету.
На Кубке России показали себя еще двое дагестанцев – Омар Гаджиев, Салаудин Магомедов, но в список призеров соревнований им попасть не удалось.
После краткого отдыха дагестанская сборная по дартсу начнёт готовиться к командному чемпионату России в Санкт-Петербурге.