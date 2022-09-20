ЗАМАНА - Дагестанская спортсменка Ольга Анацкая выиграла медаль на Кубке России по дартсу

Дагестанская спортсменка Ольга Анацкая выиграла медаль на Кубке России по дартсу

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20 сентября, 2022. Вторник 11:13
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Дагестанская спортсменка Ольга Анацкая выиграла медаль на Кубке России по дартсу

Ольга Анацкая выиграла 3 место на Кубке РФ по дартсу, прошедшем в Саранске.

Дагестанская спортсменка Ольга Анацкая выиграла медаль на Кубке России по дартсу
Спорт

Бронзу девушка взяла в «личном зачете».

Прогресс спортсменки отмечают многие эксперты. За 2 последних года Анацкая из второй сотни рейтинга смогла выйти в пятёрку лучших. Два месяца назад дагестанка была второй на чемпионате России по американскому крикету.

На Кубке России показали себя еще двое дагестанцев – Омар Гаджиев, Салаудин Магомедов, но в список призеров соревнований им попасть не удалось.

После краткого отдыха дагестанская сборная по дартсу начнёт готовиться к командному чемпионату России в Санкт-Петербурге.

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