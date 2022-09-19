ЗАМАНА - Сергей Меликов прокомментировал матч махачкалинского «Динамо» с «КАМАЗ»

Сергей Меликов прокомментировал матч махачкалинского «Динамо» с «КАМАЗ»

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19 сентября, 2022. Понедельник 13:10
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Сергей Меликов прокомментировал матч махачкалинского «Динамо» с «КАМАЗ»

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал вчерашнюю футбольную игру махачкалинского клуба "Динамо" с "Камаз".

Сергей Меликов прокомментировал матч махачкалинского «Динамо» с «КАМАЗ»
Спорт

"Сегодня махачкалинское «Динамо» обыграло «КАМАЗ», одного из лидеров турнирной таблицы, да ещё и в гостевом матче. Блестящая победа, ребята! За короткое время наш футбольный клуб добился таких результатов, о которых мы в самом начале говорили с большой осторожностью. Огромная заслуга в этом принадлежит Гаджи Гаджиеву, Сажиду Сажидову, Будуну Будунову и, конечно, футболистам, которые всегда заряжены на победу! Мы хотели создать сильную команду. С каждым матчем все больше вижу, что у нас это получилось!", — высказался руководитель региона.

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