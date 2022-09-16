Муфтият РД и Народное Собрание организовали скачки, приуроченные ко Дню единства народов Дагестана

В мероприятии, которое прошло на территории конного клуба «Зебра», поучаствовал Председатель регионального парламента Заур Аскендеров. Зрителями соревнований стали также депутаты НС, сотрудники органов исполнительной власти Дагестана, горожане и гости Махачкалы. В скачках принимали участие наездники из разных районов республики и соседних регионов. Были выбраны победители 10 заездов. Победители мероприятия получили призы от учредителей скачек. В начале соревнований было озвучено, что праздник прошел благодаря активному участию в его организации Председателя НС Дагестана Заура Аскендерова.