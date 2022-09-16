ЗАМАНА - Муфтият РД и Народное Собрание организовали скачки, приуроченные ко Дню единства народов Дагестана

Муфтият РД и Народное Собрание организовали скачки, приуроченные ко Дню единства народов Дагестана

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16 сентября, 2022. Пятница 10:51
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Муфтият РД и Народное Собрание организовали скачки, приуроченные ко Дню единства народов Дагестана

В День единства народов Дагестана прошли масштабные скачки, организованные Муфтиятом региона и Народным Собранием РД.

Муфтият РД и Народное Собрание организовали скачки, приуроченные ко Дню единства народов Дагестана
Спорт

В мероприятии, которое прошло на территории конного клуба «Зебра», поучаствовал Председатель регионального парламента Заур Аскендеров.  Зрителями соревнований стали также депутаты НС, сотрудники органов исполнительной власти Дагестана, горожане и гости Махачкалы. В скачках принимали участие наездники из разных районов республики и соседних регионов. Были выбраны победители 10 заездов. Победители мероприятия получили призы от учредителей скачек.  В начале соревнований было озвучено, что праздник прошел благодаря активному участию в его организации Председателя НС Дагестана Заура Аскендерова.

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