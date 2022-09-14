ЗАМАНА - Дагестанские легкоатлеты – победители и призеры Чемпионата Беларуси

Дагестанские легкоатлеты – победители и призеры Чемпионата Беларуси

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14 сентября, 2022. Среда 15:25
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Дагестанские легкоатлеты – победители и призеры Чемпионата Беларуси

Легкоатлеты из Дагестана с ограниченными возможностями здоровья выиграли медали различной величины на Чемпионате Беларуси в Минске, информирует пресс-служба Минспорта региона. 

Дагестанские легкоатлеты – победители и призеры Чемпионата Беларуси
Спорт

Чемпионат проходил в рамках турнира «Мы вместе. Спорт» среди инвалидов с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата.

3 призовых места отвоевал на мероприятии Александр Дормидонтов (спорт слепых, класс Т13). Он одержал победу в беге на 100 и 200 метров, а также продемонстрировал второй результат в беге на 400 метров. 

В беге на 100 метров среди женщин вышла вперед Уму Магомедова (класс Т46). Также дагестанка взяла серебро в беге на 200 метров. 

Среди колясочников в метании диска выиграл Казим Омаров (класс F52). 

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