В Дербенте загорелась квартира после хлопка газа

В среду, 21 июня, в многоквартирном доме в Дербенте после хлопка газа загорелась квартира, информирует пресс-служба республиканской прокуратуры.

По полученным сведениям, хлопок газовоздушной смеси и возгорание случились в квартире на 17-м этаже, есть пострадавший. В данный момент огонь ликвидирован. На место инцидента для координации действий правоохранительных органов прибыл прокурор Дербента. В процессе надзорных мероприятий будет оценено соблюдение требований законодательства при использовании газового оборудования.