ЗАМАНА - Ливни с градом и сильным ветром прогнозируют в Дагестане

Ливни с градом и сильным ветром прогнозируют в Дагестане

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14 июня, 2023. Среда 14:27
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Ливни с градом и сильным ветром прогнозируют в Дагестане

МЧС по Дагестану предупреждает жителей об ухудшении погоды, информирует пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Ливни с градом и сильным ветром прогнозируют в Дагестане

Сильные дожди прогнозируют на территории Дагестана 14-15 июня.

По районам пройдут сильные осадки в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20 м/с, сообщается ведомством.

В случае возникновения ЧС необходимо звонить по номеру 112.

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