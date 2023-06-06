Как информирует ведомство, 33-летний мужчина, управляя KIA RIO, осуществил наезд на 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
В результате инцидента пострадавшая была госпитализирована.
Авария случилась накануне на улице Булача в Махачкале, информирует пресс-служба МВД республики.
Как информирует ведомство, 33-летний мужчина, управляя KIA RIO, осуществил наезд на 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
В результате инцидента пострадавшая была госпитализирована.
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