СК РД завел дело по факту гибели ребенка при обрушении дома

Следователи Дагестана завели уголовное дело по факту обрушения заброшенного здания, в результате которого один ребенок погиб, а другой получил травмы, информирует пресс-служба Следственного Комитета республики.

Как показало следствие, 3 июня в селе Караца Кайтагского района обрушилась стена старого дома, который находится по улице Центральная. В результате инцидента стоящий рядом с домом 12-летний ребенок погиб на месте, а 10-летний получил закрытый перелом левого бедра и множественные ушибы. Ведомство уточняет, что процесс расследования уголовного дела поставлен на контроль начальником СК РД Дмитрием Беляевым.