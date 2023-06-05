ЗАМАНА - Ботлихский районный суд оштрафовал иностранца за попытку въезда в пограничную зону региона

Ботлихский районный суд оштрафовал иностранца за попытку въезда в пограничную зону региона

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05 июня, 2023. Понедельник 13:50
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Ботлихский районный суд оштрафовал иностранца за попытку въезда в пограничную зону региона

Гражданин одной из среднеазиатских стран, который пытался въехать в дагестанскую пограничную зону, привлечен к административной ответственности в виде штрафа, информирует пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Дагестану.

Ботлихский районный суд оштрафовал иностранца за попытку въезда в пограничную зону региона

Так, М. Жураев нарушил сроки пребывания иностранного гражданина в России и решил уклониться от выезда по истечении срока пребывания,  попытавшись въехать в пограничную зону региона путем предоставления пограничникам фальшивых документов с информацией на другое лицо, в результате чего был задержан сотрудниками. Ботлихский районный суд гражданина Жураева признал виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 18.8 КоАП, он привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

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