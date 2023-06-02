Как сообщают, хлопок газа случился в однокомнатной квартире на седьмом этаже многоквартирного здания. Получил ожоги мужчина, его госпитализировали. Открытого огня и разрушений нет, взрывом выбило 3 окна.
Обстоятельства инцидента выясняются.
Взрыв газовоздушной смеси случился в многоэтажном доме в Каспийске, информирует пресс-служба регионального МЧС.
Как сообщают, хлопок газа случился в однокомнатной квартире на седьмом этаже многоквартирного здания. Получил ожоги мужчина, его госпитализировали. Открытого огня и разрушений нет, взрывом выбило 3 окна.
Обстоятельства инцидента выясняются.
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