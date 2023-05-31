ЗАМАНА - Убит руководитель села Рубас Гаджикурбан Байрамбегов

Убит руководитель села Рубас Гаджикурбан Байрамбегов

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31 мая, 2023. Среда 14:44
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Убит руководитель села Рубас Гаджикурбан Байрамбегов

В среду, 31 мая, при въезде в село был убит руководитель села Рубас Дербентского района, информирует МВД Дагестана.

Убит руководитель села Рубас Гаджикурбан Байрамбегов

Как предварительно сообщается, в руководителя села Гаджикурбана Байрамбегова осуществили выстрел в область груди. 

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