Как предварительно сообщается, в руководителя села Гаджикурбана Байрамбегова осуществили выстрел в область груди.
Убит руководитель села Рубас Гаджикурбан Байрамбегов
- Автор Дарья
- 31 мая, 2023. Среда 14:44
В среду, 31 мая, при въезде в село был убит руководитель села Рубас Дербентского района, информирует МВД Дагестана.
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