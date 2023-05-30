ЗАМАНА - Суд признал виновным водителя, из чьей машины выпала женщина

Суд признал виновным водителя, из чьей машины выпала женщина

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30 мая, 2023. Вторник 11:44
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Суд признал виновным водителя, из чьей машины выпала женщина

Дагестанский суд признал виновным гражданина, из автомобиля которого выпала женщина и погибла, в нарушении ПДД, информирует пресс-служба Следственного Комитета региона.

Суд признал виновным водителя, из чьей машины выпала женщина

Как показало следствие, 12 декабря 2022 года осужденный, находясь за рулем «ВАЗ-2107» в состоянии алкогольного опьянения, на отрезке участка автомобильной дороги между зданием МФЦ по Гергебильскому району и станцией технического обслуживания «ООО ОРИ» проезжал крутой поворот на высокой скорости. Когда он выехал на полосу встречного движения, он допустил падение из салона машины через открытую заднюю левую дверь 54-летней женщины из села Гергебиль. Дагестанка от полученных травм погибла на месте.

Подсудимый получил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управлять автомобилями на срок 1 год 6 месяцев, уточняет ведомство.

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