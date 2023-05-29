ЗАМАНА - В Южно-Сухокумске сын застрелил своего отца из-за ссоры

В Южно-Сухокумске сын застрелил своего отца из-за ссоры

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29 мая, 2023. Понедельник 14:44
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В Южно-Сухокумске сын застрелил своего отца из-за ссоры

Мужчину из Южно-Сухокумска подозревают в убийстве своего родителя, информирует пресс-служба регионального МВД.

В Южно-Сухокумске сын застрелил своего отца из-за ссоры

В дежурную часть отдела МВД Южно-Сухокумска пришло сообщение о том, что в доме по улице Комарова найден мертвым 63-летний местный житель. Прибывшие по адресу сотрудники полиции увидели тело мужчины с несколькими огнестрельными ранениями.

В осуществлении убийства подозревают 37-летнего сына мужчины. Как тот признался, длительное время между ним и отцом имелись сложности. На почве сложившегося бытового скандала мужчина шесть раз выстрелил из боевого пистолета в своего отца.

«Собранный материал направлен по подследственности. По данному инциденту полномочным ведомством заведено уголовное дело по статье 105 Уголовного Кодекса России (убийство). Также заведено уголовное дело по статье 222 Уголовного Кодекса России (нелегальная покупка и хранение оружия). Расследование ведется», – заявляется пресс-службой МВД.

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