По сведениям региональной прокуратуры, 39-летняя туристка упала при переходе между строениями в ауле Гамсутль. В данный момент женщина получает медицинскую помощь.
«В связи с травмированием женщины проходит проверка. В процессе надзорных мероприятий будет оценено соблюдение требований безопасности при оказании туристических услуг», – сообщает ведомство.
По итогам проверки при наличии оснований будут приниматься меры прокурорского реагирования.
МЧС Дагестана призывает как жителей региона, так и его гостей следовать правилам безопасности. С правилами можно ознакомиться тут.