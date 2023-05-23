ЗАМАНА - СК Дагестана завел дело по факту покушения на двойное убийство

СК Дагестана завел дело по факту покушения на двойное убийство

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23 мая, 2023. Вторник 13:50
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СК Дагестана завел дело по факту покушения на двойное убийство

В прошлое воскресенье в Хасавюрте некто влез в один из частных домов и ранил двух женщин. По подозрению в преступлении полиция задержала ранее судимого 47-летнего мужчину, информирует пресс-служба Следственного Комитета республики.

СК Дагестана завел дело по факту покушения на двойное убийство

Как показало следствие, мужчина проник в жилье с целью наживы.

Около 5 часов утра, 21 мая, подозреваемый вооружился ножом и незаконно вошел в дом по улице Сержанта Гайдара, где нанес множественные раны в область жизненно важных органов двум женщинам 41 и 65 лет, после чего сбежал с места инцидента.

Уточняют, что женщинам вовремя была оказана врачебная помощь.

В отношении мужчины в скором времени будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, заявляет пресс-служба республиканского Следственного Комитета.

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