Супружескую пару в Карабудахкентском районе нашли мертвыми

В Карабудахкентском районе мужчина и женщина совершили суицид. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах двойного самоубийства, информирует пресс-служба МВД по республике.

По сведениям ведомства, 20 мая в 21:30 в дежурную часть МВД пришло сообщение, что в одном из сел Карабудахкентского района найдены тела двух местных жителей, 25-летней женщины и 31-летнего мужчины. Погибшие являются мужем и женой. Сотрудники полиции отправились на место трагедии для выявления обстоятельств инцидента. Собранный специалистами по данному факту материал передан по подследственности.