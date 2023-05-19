Житель Дагестана ответит в суде за убийство знакомого

Как показало следствие, 14 февраля этого года обвиняемый в частном доме по улице Кулиева в Махачкале выпивал алкогольные напитки с двумя знакомыми, далее между 54-летним местным жителем и обвиняемым начался конфликт, в результате которого участник уголовного дела вытащил кинжал и совершил 3 удара в грудную клетку потерпевшего. От полученных ранений мужчина умер там же.