Как показало следствие, 14 февраля этого года обвиняемый в частном доме по улице Кулиева в Махачкале выпивал алкогольные напитки с двумя знакомыми, далее между 54-летним местным жителем и обвиняемым начался конфликт, в результате которого участник уголовного дела вытащил кинжал и совершил 3 удара в грудную клетку потерпевшего. От полученных ранений мужчина умер там же.
Житель Дагестана ответит в суде за убийство знакомого
- Автор Дарья
- 19 мая, 2023. Пятница 16:09
В суде рассмотрят дело 41-летнего мужчины из Табасаранского района, которого обвиняют в убийстве, информирует пресс-служба СК республики.
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