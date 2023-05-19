ЗАМАНА - Главу детского лагеря в Дагестане уличили в фиктивном трудоустройстве 3-х человек

Главу детского лагеря в Дагестане уличили в фиктивном трудоустройстве 3-х человек

Автор
19 мая, 2023. Пятница 08:21
|||
Главу детского лагеря в Дагестане уличили в фиктивном трудоустройстве 3-х человек

Руководителя дагестанского детского лагеря подозревают в мошенничестве и служебном подлоге, информирует пресс-служба Следственного управления Следственного Комитета республики.

Главу детского лагеря в Дагестане уличили в фиктивном трудоустройстве 3-х человек

Как показывает следствие, гражданин в 2021 году по просьбе знакомого фиктивно взял на работу в лагерь 3-х его родственников, которые по факту свои обязанности не осуществляли.  Так, в период с начала 2021 по лето 2022 года подозреваемый вносил в табели учета рабочего времени фейковые данные о числе отработанного времени указанными лицами, в результате чего последним была переведена заплата в сумме больше 500 000 рублей.  В данный момент по уголовному делу осуществляется комплекс следственных действий, нацеленных на закрепление доказательственной базы.

Прочитано 26 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top