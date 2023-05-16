ЗАМАНА - Выявлена личность дебошира, разворотившего подъезд дома в Махачкале

Выявлена личность дебошира, разворотившего подъезд дома в Махачкале

Автор
16 мая, 2023. Вторник 14:12
|||
Выявлена личность дебошира, разворотившего подъезд дома в Махачкале

Махачкалинские полицейские нашли и доставили в отдел дебошира, разворотившего вход в подъезд многоквартирного дома, информирует пресс-служба МВД по республике.

Выявлена личность дебошира, разворотившего подъезд дома в Махачкале

Стоит напомнить, что 13 мая на улице Хаджи Булача в Махачкале примерно в 3 часа ночи парень, которого охрана не пустила в ночное заведение, начал ломать перила лестниц у входа в подъезд. Сотрудники МВД выявили и доставили в отдел молодого человека – им оказался 26-летний мужчина из Левашинского района. В отношении него будут приниматься все определенные законом меры.

Прочитано 40 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top