Стоит напомнить, что 13 мая на улице Хаджи Булача в Махачкале примерно в 3 часа ночи парень, которого охрана не пустила в ночное заведение, начал ломать перила лестниц у входа в подъезд. Сотрудники МВД выявили и доставили в отдел молодого человека – им оказался 26-летний мужчина из Левашинского района. В отношении него будут приниматься все определенные законом меры.
Выявлена личность дебошира, разворотившего подъезд дома в Махачкале
- Автор Дарья
- 16 мая, 2023. Вторник 14:12
Махачкалинские полицейские нашли и доставили в отдел дебошира, разворотившего вход в подъезд многоквартирного дома, информирует пресс-служба МВД по республике.
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