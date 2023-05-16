ЗАМАНА - Бывший сотрудник налоговой в Дагестане получил условный срок за ущерб бюджету в 27 млн рублей

Бывший сотрудник налоговой в Дагестане получил условный срок за ущерб бюджету в 27 млн рублей

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16 мая, 2023. Вторник 11:10
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Бывший сотрудник налоговой в Дагестане получил условный срок за ущерб бюджету в 27 млн рублей

Экс-специалиста дагестанского налогового учреждения признали виновным в превышении должностных полномочий, информирует пресс-служба Следственного комитета республики.

Бывший сотрудник налоговой в Дагестане получил условный срок за ущерб бюджету в 27 млн рублей

Следствие и суд выявили, что экс-заместитель руководителя Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Дагестану в период с марта 2017-го по декабрь 2018 г., действуя в пользу налогоплательщиков, ввел в систему электронной обработки данных заведомо фейковую информацию о погашении имеющейся задолженности указанных граждан по страховым взносам.

В результате превышения должностных полномочий бывшим сотрудником в бюджетную систему страны не пришли налоговые платежи на общую сумму больше 27 миллионов рублей.

Как сообщают, суд приговорил участника дела к 4 годам лишения свободы условно.

Уточняют, что нарушение закона было обнаружено при содействии экспертов УФСБ РФ по Дагестану и руководства УФНС РФ по Дагестану.

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