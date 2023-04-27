31-летний водитель из Ставропольского края, находясь за рулем “ВАЗ-217030”, сбил выбежавшего на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода мальчика, заявляет ведомство. В результате инцидента ребенок был доставлен в больницу с различными травмами.
В Новом Хушете 6-летний мальчик был сбит машиной
- Автор Дарья
- 27 апреля, 2023. Четверг 13:48
В махачкалинском пригороде Новый Хушет водитель совершил наезд на 6-летнего ребенка, неожиданно выбежавшего на дорогу, информирует пресс-служба МВД региона.
Последнее от Дарья
- Житель Дагестана оплатил долг по штрафам после ареста иномарки
- Республиканская акция «Вахта Памяти» стартовала в Махачкале
- Республиканская акция «Вахта Памяти» прошла в Махачкале
- В Дагестане состоялся региональный этап Общероссийского передвижного фестиваля "Кино на службе Отечеству"
- В связи с проведением Вахты памяти в Махачкале ограничили движение транспорта