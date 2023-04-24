В Махачкале в ДТП пострадали 6 человек, в том числе 2-е детей

Накануне в Махачкале случилась авария, в результате которой получили травмы 6 человек, в том числе двое несовершеннолетних, информирует пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел на мосту, который соединяет проспекты Гамзатова и Петра Первого. 68-летний мужчина, находясь за рулем «LIFAN 215800», выехал на полосу встречного движения, после чего врезался в «LADA Granta», которым управлял 28-летний махачкалинец. «В результате аварии с различными травмами были госпитализированы водители машин и 4 пассажира “LADA Granta” – 4-месячный младенец, местные жительницы 12 и 27 лет и 51-летний мужчина. По этому ДТП собран материал для принятия процессуального решения», – заявляется пресс-службой МВД.