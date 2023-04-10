ЗАМАНА - В Дагестанских Огнях задержали 23-летнего мужчину по подозрению в убийстве своего отца

В Дагестанских Огнях задержали 23-летнего мужчину по подозрению в убийстве своего отца

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10 апреля, 2023. Понедельник 16:32
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В Дагестанских Огнях задержали 23-летнего мужчину по подозрению в убийстве своего отца

Полиция задержала мужчину из города Дагестанские Огни, которого подозревают в убийстве своего отца, информирует пресс-служба МВД республики.

В Дагестанских Огнях задержали 23-летнего мужчину по подозрению в убийстве своего отца

Труп 48-летнего мужчины с многочисленными травмами был найден в собственном доме 8 апреля. В совершении убийства подозрение упало на 23-летнего сына покойного.  «Предполагается, что между отцом и сыном длительный период времени были недопонимания из-за смерти матери подозреваемого. Мужчины часто ругались, и в ходе очередной драки сын нанес отцу телесные повреждения, которые были несовместимы с жизнью», – сообщает ведомство. Стоит напомнить, что ранее подозреваемый попадал в поле зрения полиции за причинение вреда здоровью своему отцу. Собранный по данному инциденту материал сотрудники полиции передали по подследственности.

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