ЗАМАНА - В Тляратинском районе гражданин РФ попытался незаконно пересечь государственную границу

В Тляратинском районе гражданин РФ попытался незаконно пересечь государственную границу

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10 апреля, 2023. Понедельник 13:23
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В Тляратинском районе гражданин РФ попытался незаконно пересечь государственную границу

Дагестанские пограничники предотвратили нелегальное пересечение государственной границы на горном участке в Тляратинском районе, информирует пресс-служба Погрануправления ФСБ республики.

В Тляратинском районе гражданин РФ попытался незаконно пересечь государственную границу

Как сообщает ведомство, С. Чупанов, не имеющий гражданства и документов на право выезда из РФ, неоднократно пытался нелегально перейти государственную границу на горном участке в Тляратинском районе. «Дабы предупредить о совершении преступления, гражданину было объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, формирующих условия для совершения преступления, которое предусмотрено частью 1 статьи 322 Уголовного Кодекса России “Незаконное пересечение Государственной границы РФ”. В результате чего мужчина отказался от своих планов», – рассказало ведомство.

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