В Тляратинском районе гражданин РФ попытался незаконно пересечь государственную границу

Как сообщает ведомство, С. Чупанов, не имеющий гражданства и документов на право выезда из РФ, неоднократно пытался нелегально перейти государственную границу на горном участке в Тляратинском районе. «Дабы предупредить о совершении преступления, гражданину было объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, формирующих условия для совершения преступления, которое предусмотрено частью 1 статьи 322 Уголовного Кодекса России “Незаконное пересечение Государственной границы РФ”. В результате чего мужчина отказался от своих планов», – рассказало ведомство.