ЗАМАНА - Сбившая насмерть двух женщин в Дагестане 17-летняя девушка находилась на учете в МВД

Сбившая насмерть двух женщин в Дагестане 17-летняя девушка находилась на учете в МВД

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07 апреля, 2023. Пятница 14:27
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Сбившая насмерть двух женщин в Дагестане 17-летняя девушка находилась на учете в МВД

Девушка родом из Дербентского района, которая совершила наезд на трех женщин, две из них погибли на месте, находилась на учете в МВД, информирует пресс-служба региональной прокуратуры. 

Сбившая насмерть двух женщин в Дагестане 17-летняя девушка находилась на учете в МВД

Как сообщают, несовершеннолетняя дагестанка с конца осени 2021 года находится на учете в подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД РФ по Дербентскому району. Выяснив это, прокуратура Дербента начала проверку по соблюдению требований законодательства в области профилактики правонарушений подростков. В процессе проверки были обнаружены недостатки в организации взаимодействия служб и подразделений по профилактике правонарушений граждан до 18 лет. 

«Профилактическая работа с девушкой осуществлялась формально, без учета ее индивидуальных особенностей, условий ее жизни и воспитания», – сообщает ведомство. Прокуратура внесла представление руководителю ОМВД РФ по Дербентскому району. Процесс и результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования контролируются прокуратурой Дербента.

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