ЗАМАНА - Дагестанец выстрелил из охотничьего ружья в дорожную камеру из-за многочисленных штрафов

Дагестанец выстрелил из охотничьего ружья в дорожную камеру из-за многочисленных штрафов

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06 апреля, 2023. Четверг 11:24
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Дагестанец выстрелил из охотничьего ружья в дорожную камеру из-за многочисленных штрафов

Мужчину из Шамильского района подозревают в повреждении камеры видеофиксации нарушений ПДД, информирует пресс-служба МВД республики.

Дагестанец выстрелил из охотничьего ружья в дорожную камеру из-за многочисленных штрафов

Как заявило ведомство, в МВД заявил инженер-монтажник частной компании, рассказавший, что ночью некто повредил комплекс видеофиксации нарушений ПДД «Азимут», который находится на автомобильной дороге «Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал».

Личность подозреваемого выявлена, им оказался 27-летний мужчина из села Гоготль Шамильского района.

Как признался мужчина, за последние 2-3 месяца ему пришло несколько административных штрафов, зарегистрированных данной камерой. Дабы избавиться от проблемы, он решил выстрелить из охотничьего ружья в камеру несколько раз.

Гражданин получит наказание за целенаправленное уничтожение чужого имущества.

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