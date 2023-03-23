ЗАМАНА - Дагестанка в ходе скандала ранила ножом своего мужа

Дагестанка в ходе скандала ранила ножом своего мужа

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23 марта, 2023. Четверг 13:30
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Дагестанка в ходе скандала ранила ножом своего мужа

Жительница Махачкалы ранила кухонным ножом своего супруга в ходе скандала, информирует пресс-служба МВД республики.

Дагестанка в ходе скандала ранила ножом своего мужа

Пострадавшим стал 36-летний мужчина, который заявил в отдел полиции о нападении. 

Полицейские определили, что семейная пара разводится: решив обсудить нюансы бракоразводного процесса, они сели за стол «переговоров» в квартире по месту жительства.

Во время разговора между подвыпившими супругами завязалась ссора, в ходе которой женщина схватила кухонный нож. Пострадавший пытался забрать его, но у него не получилось, в результате чего ему были нанесены резаные раны.

По данному инциденту собран материал для принятия процессуального решения.

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