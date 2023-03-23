Дагестанка в ходе скандала ранила ножом своего мужа

Пострадавшим стал 36-летний мужчина, который заявил в отдел полиции о нападении.

Полицейские определили, что семейная пара разводится: решив обсудить нюансы бракоразводного процесса, они сели за стол «переговоров» в квартире по месту жительства.

Во время разговора между подвыпившими супругами завязалась ссора, в ходе которой женщина схватила кухонный нож. Пострадавший пытался забрать его, но у него не получилось, в результате чего ему были нанесены резаные раны.

По данному инциденту собран материал для принятия процессуального решения.