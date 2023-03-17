В Махачкале полиция задержала пассажира Mercedes с боевым пистолетом

«Обнаружилось, что пистолет ТТ, который был снаряжен 5 патронами, принадлежит 36-летнему дагестанцу. Гражданин задержан, а пистолет передан на экспертизу, которая выявила, что он является боевым огнестрельным оружием, подходящим для стрельбы», – заявляет МВД.

Пассажир признался, что оружие досталось ему от покойного деда, хранившего его ещё со времён боевых действий 1999 года в Дагестане. Он добавил, что в момент задержания как раз и ехал в отдел полиции, дабы добровольно сдать его, но не успел. Сотрудники МВД проверяют достоверность показаний мужчины.