ЗАМАНА - На директора дагестанской школы-интерната завели уголовное дело

На директора дагестанской школы-интерната завели уголовное дело

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16 марта, 2023. Четверг 16:16
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На директора дагестанской школы-интерната завели уголовное дело

Гунибский межрайонный следственный отдел завел уголовное дело в отношении руководителя ГКОУ Дагестана «Курминская средняя школа-интернат» по статье 159 УК России (мошенничество), информирует пресс-служба Следственного Комитета республики.

На директора дагестанской школы-интерната завели уголовное дело

Как показало следствие, в период с 2017 по 2018 год гражданин не один раз изготавливал и подписывал указы о премировании сотрудников школы-интерната. После поступления на счета коллег денежные средства по указанию подозреваемого переводились на его банковский счет и тратились им по своему усмотрению.

«В общем в озвученный период времени директором школы-интерната было украдено и обращено в свое пользование примерно 200 000 рублей. В данный момент осуществляются следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, и принимаются меры по возмещению ущерба, который был причинен Минобрнауки региона», – заявляет ведомство.

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