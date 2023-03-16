На директора дагестанской школы-интерната завели уголовное дело

Как показало следствие, в период с 2017 по 2018 год гражданин не один раз изготавливал и подписывал указы о премировании сотрудников школы-интерната. После поступления на счета коллег денежные средства по указанию подозреваемого переводились на его банковский счет и тратились им по своему усмотрению.

«В общем в озвученный период времени директором школы-интерната было украдено и обращено в свое пользование примерно 200 000 рублей. В данный момент осуществляются следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, и принимаются меры по возмещению ущерба, который был причинен Минобрнауки региона», – заявляет ведомство.