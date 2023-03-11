По сведениям ведомства, для устранения огня были направлены четыре пожарных расчета.
«В 19:01 пожар потушен, площадь уточняется», — отмечает МЧС.
В Эльтавском лесу Махачкалы случился пожар
- Автор Дарья
- 11 марта, 2023. Суббота 00:01
МЧС Дагестана проинформировало о пожаре в Эльтавском лесу Махачкалы.
По сведениям ведомства, для устранения огня были направлены четыре пожарных расчета.
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