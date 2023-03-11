ЗАМАНА - В Эльтавском лесу Махачкалы случился пожар

В Эльтавском лесу Махачкалы случился пожар

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11 марта, 2023. Суббота 00:01
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В Эльтавском лесу Махачкалы случился пожар

МЧС Дагестана проинформировало о пожаре в Эльтавском лесу Махачкалы.

В Эльтавском лесу Махачкалы случился пожар

По сведениям ведомства, для устранения огня были направлены четыре пожарных расчета.

«В 19:01 пожар потушен, площадь уточняется», — отмечает МЧС.

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