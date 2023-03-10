СК предъявил окончательное обвинение жительнице Дербента, убившей сожителя

«Как показало следствие, с 3 на 4 октября минувшего года в частном доме, который находится в переулке 1-й Красноармейский в Дербенте, в процессе распития алкогольных напитков 37-летняя хозяйка дома на почве внезапно возникшей ссоры нанесла 2 удара ножом своему 31-летнему сожителю. В результате причиненных колото-резаных ран мужчина умер по дороге в больницу», – заявляет ведомство. Предварительное следствие завершено. Уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.